Lateral do PSG é cortado e Evra volta à seleção da França

Reserva da Juventus, Patrice Evra está de volta à seleção francesa. O lateral-esquerdo veterano, de 35 anos, foi chamado às pressas para se juntar à equipe em Clairefontaine após os médicos definirem o corte de Layvin Kurzawa, do PSG, que se apresentou machucado, com uma lesão na virilha.

De acordo com a Federação Francesa de Futebol (FFF), Kurzawa, de 24 anos, volta ao Paris Saint-Germain para continuar o tratamento e não fica à disposição do técnico Didier Deschamps para os dois próximos duelos da equipe. Na sexta, a França recebe a Suécia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois, na terça, faz amistoso contra a Costa do Marfil para encerrar o ano.

A convocação de Evra é uma surpresa, porque ele não vinha sendo convocado desde o vice-campeonato na Eurocopa. Aos 35 anos, ele parecia ter encerrado seu ciclo na seleção, abrindo espaço para jovens como Kurzawa e Lucas Digne, de 25, que joga sua primeira temporada pelo Barcelona.

Desde o fim da Euro, aliás, Deschamps tem estendido a renovação da equipe. Tanto que, para enfrentar Suécia e Costa do Marfim, só chamou dois atletas com mais de 30 anos: Laurent Koscielny e Steve Mandanda, ambos de 31.