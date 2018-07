Lateral do PSG é detido em Paris após discussão com policial

De acordo com um policial que falou à agência de notícias The Associated Press em condição de anonimato, Aurier foi preso por volta das 5h50 locais em Paris, depois de passar a noite em uma casa noturna na região nobre da Champs-Elysées. Segundo esse policial, o zagueiro foi levado à prisão por "usar violência contra um agente de polícia".

O PSG emitiu breve comunicado afirmando que vai esperar maiores informações para fazer qualquer comentário sobre o incidente, lembrando que ele não ocorreu durante período de competição. A temporada já acabou não só para o clube parisiense, como em todo o futebol europeu interclubes.

Em 14 de fevereiro, três dias antes do confronto de ida diante do Chelsea pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Aurier participou de um bate-papo por vídeo com seguidores do Twitter e ofendeu o técnico Laurent Blanc e criticou companheiros como Ángel Di María e Zlatan Ibrahimovic.

O vídeo, disponível na internet, foi produzido partir do site 'Periscope', de transmissão de vídeos online (streaming). Acompanhado de um amigo, Aurier respondia perguntas dos seguidores. Ao falar de Blanc, disse que o treinador é "uma bicha" e que "pega nos testículos" de Ibrahimovic e de todas as estrelas do time. O argentino Di Maria foi chamado "marionete" por Aurier, que ainda questionou a liderança de Ibrahimovic.