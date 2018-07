Lateral do Real Madrid pode sofrer punição por forçar cartão amarelo

O lateral Dani Carvajal, do Real Madrid, poderá sofrer uma punição extra e inesperada por ter forçado o cartão amarelo sofrido na goleada do time espanhol sobre o APOEL, por 6 a 0, nesta terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nesta quarta, ele foi denunciado pela Uefa por ter forçado o cartão amarelo nos acréscimos da partida. Como era seu terceiro cartão, o defensor ficará suspenso para o último jogo do Real nesta fase. O time espanhol já está classificado para as oitavas de final. E, com a suspensão automática no próximo jogo, Carvajal entraria no mata-mata com os cartões zerados.

A estratégia, contudo, pode ser frustrada pela Uefa. Pela denúncia, ele poderá sofrer mais dois jogos de suspensão, desfalcando o Real nas partidas de ida e de volta das oitavas de final. O caso será julgado pelo Painel Disciplinar da Uefa no dia 7 de dezembro.