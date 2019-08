Lateral do Santos prevê Cruzeiro motivado após chegada de Rogério Ceni

Após perder uma sequência invicta e ser derrotado em um clássico, tudo o que Santos poderia desejar no Brasileirão é enfrentar um rival que vem de péssimo retrospecto e que está na zona de rebaixamento. Mas o duelo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pode ser perigoso, alerta o lateral Felipe Jonatan.

E o motivo é a chegada do novo treinador: Rogério Ceni. Ele foi anunciado no domingo para ocupar o lugar de Mano Menezes com a dura missão de tirar a equipe mineira da zona da degola. O Cruzeiro vem de um fraco retrospecto nos últimos meses. Obteve apenas uma vitória nos últimos 19 jogos, sendo 11 partidas consecutivas sem triunfo no Brasileirão.

"Sabemos que será um jogo bem difícil e disputado. O Cruzeiro tem uma equipe de muita qualidade e está com um novo treinador, que é o Rogério Ceni. Eles estão motivados, mas nós também porque estamos na liderança e vamos, se Deus quiser, procurar nos manter na primeira colocação do campeonato", pondera o lateral santista.

Se o Cruzeiro poderá estar com os ânimos renovados, Felipe Jonatan garante que não será diferente com o Santos. Ele afirma que o time não desanimou após a derrota por 3 a 2 para o São Paulo, no sábado.

"A gente vem de um resultado negativo, mas, graças a Deus, continuamos na liderança do campeonato. Temos que erguer a cabeça e trabalhar firme durante a semana para conquistar um resultado positivo contra o Cruzeiro", projetou o lateral.

Mesmo com o revés, o Santos ostenta três pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras na tabela: 32 a 29. Já o Cruzeiro soma apenas 11 pontos e figura na 17ª colocação, a primeira dentro da zona do rebaixamento.