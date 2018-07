Lateral do São Paulo espera chance de ser titular na Libertadores

As lesões de Mena e de Carlinhos abrem espaço no São Paulo para um jogador da base sonhar com a oportunidade de atuar na semifinal da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional. Matheus Reis deixou de ser a terceira opção no setor para virar titular nos últimos jogos, quando deu até assistência para gol, como contra o Vitória, no Morumbi.

Aos 21 anos, o lateral revelado na base fez nove partidas no ano e na Libertadores, chegou a participar do confronto com o Atlético-MG. "Na posição tem o Mena, jogador de seleção, e Carlinhos também muito experiente. Então, venho melhorando a cada jogo e deixo isso com treinador. Sei que os dois jogadores são muito experientes, aprendo muito com eles sobre posicionamento, então deixo com o treinador pra ele resolver", comentou nesta quinta-feira.

Matheus Reis contou que nesse período de titular, tem recebido orientações especiais do técnico Edgardo Bauza. "Concordo que tenho uma arma muito forte no cruzamento, acho que tenho que subir mais ao ataque para usar esse artificio. Mas o professor pede pra eu ficar mais, marcar", explicou.

O chileno Mena voltou da Copa América Centenario, nos Estados Unidos, com lesão na coxa direita e tenta retornar ao time antes da semifinal. Já Carlinhos, com lesão na coxa esquerda, deve iniciar nos próximos dias os treinos no gramado. O primeiro jogo contra o time colombiano será no dia 6 de julho, no Morumbi.