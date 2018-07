Lateral do Vasco pede atenção com o ameaçado Vitória O lateral-direito Fagner revelou nesta sexta-feira preocupação com o Vitória, adversário do Vasco neste sábado, no Barradão, em Salvador. O jogador pediu atenção aos colegas para suportar a pressão do time baiano, que ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão.