Lateral do Vasco prega cautela contra América-RN na Arena das Dunas

"Tive uma passagem pelo ABC-RN, onde tive uma boa história. Agora estou no Vasco e vamos enfrentar o América-RN, que é um grande adversário. É só ver o que fizeram ano passado com o Fluminense", contou o lateral nesta terça-feira, em referência à campanha do América na Copa do Brasil de 2014. O time potiguar eliminou o Fluminense com uma goleada por 5 a 2 no Maracanã.

Por ter vencido a primeira partida, em casa, por 3 a 1 o Vasco joga com a vantagem de perder por até um gol de diferença. "O que acontecerá nesse jogo provavelmente será o oposto do que foi em São Januário. Lá eles esperaram a gente e jogaram no contra-ataque. Aqui, eles tem o mando de campo e vão partir para cima. Esperamos segurar a pressão e fazer um bom jogo para conseguirmos a classificação", avaliou.

Nesta terça, o time vascaíno realizou apenas um treino leve em preparação para a partida. As atividades foram acompanhadas por torcedores vascaínos, que fizeram grande festa nas arquibancadas do estádio do Frasqueirão, em Natal.