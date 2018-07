Lateral Douglas segue na vaga de Lucas no São Paulo

Quando foi contratado pelo São Paulo, recomendado por Emerson Leão, Douglas foi bastante elogiado por seu estilo polivalente, uma vez que poderia atuar nas duas laterais. Cinco meses depois de estrear, ele agora faz uma função muito diferente. Testado como substituto de Lucas diante do Vasco, Douglas agradou ao técnico Ney Franco e vai seguir na equipe para pegar o Figueirense, neste domingo, enquanto o titular serve à seleção.

Na cabeça do treinador, como Douglas é um lateral ofensivo e Lucas costuma atuar caindo para a ponta direita, os dois podem desempenhar funções parecidas em campo. "O professor (Ney Franco) já tinha me falado que iria me utilizar por aquele setor, fui bem nos treinamentos também. Ele me deu confiança e apoio para eu jogar nesta função. Agora é manter esse ritmo e fazer o possível para ficar na equipe", comentou o lateral.

O jogador estreou bem pelo São Paulo, mostrando um futebol ofensivo que faltava ao seu antecessor, Piris. Mas suas atuações recentes não mantiveram o nível dos primeiros jogos e Douglas perdeu a posição para o antes criticado Paulo Miranda, que vem jogando improvisado.

O lateral não desanima e se coloca à disposição. "É uma função diferente do que eu estava acostumado, mas procuro trabalhar para sempre corresponder dentro de campo. Se o Ney precisar de mim mais uma vez vou tentar fazer o melhor para ajudar o nosso time a entrar no G-4", completou Douglas.

Na lista de relacionados para a partida deste domingo, apenas uma novidade. Casemiro, que ficou fora da viagem para o Rio, está novamente entre os escolhidos pelo técnico Ney Franco. O treinador, porém, ainda fará um corte antes de definir os 18 jogadores que serão inscritos na partida.

Confira a lista de relacionados pelo São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Zagueiros: Rhodolfo, Rafael Toloi, Paulo Miranda e Edson Silva;

Laterais: Cortez e Douglas;

Meio-campistas: Jadson, Maicon, Wellington, Denilson, Paulo Assunção, Casemiro e Cícero;

Atacantes: Luis Fabiano, Osvaldo, Ademilson e Willian José.