Lateral Douglas sofre lesão e vai desfalcar Barcelona por 2 meses

O lateral-direito do Barcelona Douglas sofreu uma lesão muscular na coxa e deve ficar afastado dos gramados por dois meses, informou o clube espanhol nesta quarta-feira.

O brasileiro, que praticamente não recebeu chances do técnico Luis Enrique para atuar na temporada passada, saiu de campo no primeiro tempo do amistoso contra o Chelsea, em que o Barça foi derrotado no pênaltis, durante turnê pelos Estados Unidos, na terça-feira.

"Ele tem uma lesão na coxa da perna direita. O tempo estimado de recuperação é de cerca de oito semanas", disse o clube em comunicado. A posição de lateral-direito tem sido um problema para o Barcelona. Apesar de o time ter renovado com o titular Daniel Alves, não há muitas opções para substituí-lo.

Além de Douglas, o time conta com o versátil Adriano, que tem sido especulado como possível reforço da Roma, enquanto Aleix Vidal não estará disponível até janeiro devido a uma suspensão imposta pela Fifa ao Barcelona na contratação de jogadores.