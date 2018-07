Lateral é cortado e desfalca a Holanda em dois jogos

O lateral-direito Daryl Janmaat, do Newcastle, foi cortado nesta segunda-feira das duas próximas partidas da seleção holandesa nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016 após sofrer uma lesão muscular. A Real Associação de Futebol da Holanda também comunicou que o técnico Guus Hiddink convocou o também lateral-direito Paul Verhaegh como substituto do jogador contundido.

Janmaat foi titular da seleção da Holanda na Copa do Mundo deste ano no Brasil, onde o então técnico Louis van Gaal conduziu a equipe ao terceiro lugar. Verhaegh também fez parte do grupo semifinalista do Mundial, inclusive substituindo Janmaat durante a vitória sobre o México pelas oitavas de final, em partida disputada no Castelão, em Fortaleza.

A Holanda estreou no Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa com derrota por 2 a 1 para a República Checa, em 9 de setembro, fora de casa, em Praga. A equipe volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, quando vai receber o Casaquistão em Amsterdã. O compromisso seguinte será no dia 13 de outubro, em Reykjavik, diante da Islândia.