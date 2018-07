Lateral Edílson comemora 'estreia' pelo Botafogo

Ele, que só havia atuado nos minutos finais do clássico contra o Vasco, diz que fez sua real estreia só agora. "Ontem (quarta) foi um começo para mim, fiquei feliz. Fazia tempo que não atuava 90 minutos. Se tiver nova oportunidade, com entrosamento a mais e sequência, vou evoluir. Tenho muito para mostrar aqui ainda", garante Edílson.

O lateral destacou o bom momento do Botafogo, que tornou mais fácil sua entrada no time. "Foi legal entrar no jogo com a equipe como vem se comportando, em sequência de vitórias. É mais fácil, até porque estou readquirindo o ritmo. Com o time já encaixado fica mais simples para mim", diz Edílson, que pode ser titular diante do Sobradinho, na quarta-feira que vem, pela Copa do Brasil. Isso porque o titular Lucas tem que cumprir suspensão.