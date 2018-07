Lateral Edimar reclama de dores e vira dúvida no Cruzeiro

O departamento médico do Cruzeiro não revelou a gravidade do problema físico. Neste sábado, o lateral será submetido a exames para saber se terá condições de entrar em campo no dia seguinte. Se for vetado, Edimar deverá ser substituído por Bryan, que não joga há dois meses.

Em compensação, Mano terá o retorno de Rafael Sobis, que cumpriu suspensão na quinta. E não deve ter problemas para escalar o zagueiro Manoel no domingo. O defensor deixou o clássico mais cedo, com mal-estar. Mas já está recuperado e deve ser titular no fim de semana.

Com estes dois jogadores, Mano Menezes deve escalar o Cruzeiro com Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar (Bryan); Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ramón Ábila.