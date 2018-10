Lateral espanhol Marcos Alonso renova contrato com o Chelsea por mais cinco anos

O lateral-esquerdo Marcos Alonso renovou contrato com o Chelsea por mais cinco anos. O espanhol, contratado pelo time inglês junto à Fiorentina, da Itália, em agosto de 2016, ganhou a titularidade na equipe com o técnico italiano Antonio Conte e sagrou-se campeão do Inglês na temporada 2016/2017 e da Copa da Inglaterra (2017/2018).

"Estou muito feliz por ficar aqui mais tempo em uma das melhores equipes do mundo. Tive duas temporadas muito boas e estou ansioso para continuar da mesma forma mais este período", afirmou o jogador, de 27 anos, autor de 15 gols em 92 partidas pelo Chelsea, por meio de declarações divulgadas pelo site oficial do clube inglês, que oficializou nesta quarta-feira a renovação do acordo com o atleta.

"Nas últimas duas temporadas, ele se transformou em um importante jogador do elenco, ao demonstrar sua excepcional capacidade e uma atitude fantástica que o ajudou a ser campeão do Campeonato Inglês e estar na seleção espanhola", disse Marina Granovzkaia, diretora do Chelsea.

Natural de Madri, Marcos Alonso iniciou sua carreira nas categorias de base do Real Madrid antes de se transferir para a Fiorentina. Como jogador do Chelsea ficou de fora surpreendentemente da Copa do Mundo da Rússia, preterido por Nacho Monreal, do Arsenal.