Lateral-esquerdo Juninho promete que Palmeiras vai lutar até o fim

RECIFE - Após a derrota por 1 a 0 para o Náutico, neste domingo, no Recife, o Palmeiras ficou em situação ainda mais complicada no Brasileirão. Faltando apenas oito rodadas, está nove pontos atrás do Bahia, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas, mesmo com a péssima fase e o evidente desânimo, os jogadores do elenco palmeirense prometem lutar até o final do campeonato para evitar a queda para a Série B.

O lateral-esquerdo Juninho foi um dos que falou com a imprensa depois do novo tropeço. E avisou que o elenco do Palmeiras não vai deixar de acreditar na salvação. "Enquanto houver chance de escaparmos do rebaixamento, a gente vai lutar. É muito difícil, realmente, isso não tem como negar. Mas temos que buscar, temos chances", disse o jogador, um dos titulares palmeirenses.

Agora, o Palmeiras faz novo jogo decisivo na quarta-feira, justamente contra o Bahia. A boa notícia é que o volante Henrique e o zagueiro Marcelo Ramos, que estavam suspensos, devem retornar ao time. E a diretoria do clube também quer realizar um esquema especial para poder contar com o atacante Barcos em Salvador. Ele está com a seleção da Argentina disputando as Eliminatórias da Copa e tem jogo na noite de terça, no Chile.

Mas o técnico Gilson Kleina ganhou outros desfalques na derrota para Náutico. O zagueiro Thiago Heleno foi expulso e Juninho recebeu o terceiro cartão amarelo - ambos, portanto, não enfrentam o Bahia. A volta do volante Marcos Assunção e do atacante Maikon Leite ainda é incerta. Já o meia Valdívia está fora da temporada.