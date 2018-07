Lateral-esquerdo Juninho treina, mas ainda é dúvida no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras ainda não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Juninho na partida contra o São Bernardo, quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogador ficou fora da derrota para o Penapolense no último domingo e ainda se recupera de um trauma na coxa direita.

Nesta terça-feira, Juninho participou de uma parte do treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol. Assim, ainda não está definido se poderá retornar ao time. No último domingo, sem o jogador, o técnico Gilson Kleina improvisou o volante Wendel na lateral esquerda.

Além de Juninho, o atacante Luan, que negocia a sua transferência para o Internacional, só realizou uma parte do treinamento na Academia de Futebol. Já o volante Souza, que torceu o joelho esquerdo e ficará de três a quatro semanas afastado, ficou no departamento médico.

O meia Tiago Real, com previsão de retorno para a segunda semana de fevereiro, e o lateral-esquerdo Fernandinho, com volta prevista para março, continuam intensificando os trabalhos físicos.

Nesta terça, os atacantes treinaram chutes a gol e finalizações, os laterais trabalharam cruzamentos e os zagueiros, arremates e cabeceios. No final, o técnico Gilson Kleina realizou um trabalho técnico. O Palmeiras volta a treinar nesta quarta-feira, quando a escalação para o duelo com o São Bernardo deve ser definida.