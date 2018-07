Lateral-esquerdo Junior Cesar dispensa férias por volta ao São Paulo

O lateral-esquerdo Junior Cesar declarou nesta segunda-feira que não irá usar as suas férias para descansar, como a grande maioria dos os outros jogadores do elenco do São Paulo fará antes de retornar aos treinamentos no dia 4 de janeiro. O atleta disse que utilizará o período para finalizar a recuperação da cirurgia no pé esquerdo a qual ele foi submetido em setembro.

Veja também:

São Paulo luta, mas pode ficar sem Ricardo Oliveira

Junior Cesar pretende dar continuidade aos trabalhos físicos e de fisioterapia que vinha realizando. "Já comecei a correr na esteira e recebi uma programação de treinos para fazer durante as férias. Não quero nem pensar em perder tempo ou descansar. Estou muito motivado, pois minha recuperação tem sido muito boa e acredito que conseguirei me reapresentar ao técnico Paulo César Carpegiani no dia marcado em boas condições físicas. Desta forma, poderei iniciar o trabalho para a próxima temporada com o grupo de jogadores", disse o lateral, por meio de sua assessoria.

Segundo a programação passada pelo São Paulo, Junior Cesar dividirá os seus dias de recuperação em dois períodos. Em um, pela manhã, ele vai correr na esteira, fazer bicicleta ergométrica e musculação. Em seguida, à tarde, realizará exercícios na piscina.

O jogador foi operado em setembro depois de ter sofrido uma ruptura completa do tendão de Aquiles. Caso se recupere dentro do tempo desejado, iniciará os treinos ao lado do restante do elenco comandando pelo técnico Paulo César Carpegiani já a partir do próximo dia 4.