Lateral-esquerdo Ramon festeja vinda ao Corinthians em 'melhor momento'

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Ramon foi apresentado oficialmente, no início da tarde desta segunda-feira, como novo reforço do Corinthians. Contratado junto ao Vasco, o jogador vestiu a camisa corintiana e fez questão de exibir o símbolo do clube. O atleta assinou um contrato de quatro anos e festejou o fato de ter chegado ao Parque São Jorge enquanto a equipe corintiana lidera de forma invicta o Campeonato Brasileiro.

"Momento melhor não tem, líder jogando bem e convencendo a todos no estádio. Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa de tantas glórias, estar sendo mais um, incorporando espírito aguerrido e me adaptando o mais rápido possível", afirmou Ramon, que teve 55% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Corinthians - os outros 45% estão divididos entre o atleta e os seus empresários.

E Ramon já se colocou à disposição para ficar como uma possível opção do técnico Tite para o duelo desta quinta-feira, contra o Internacional, no Pacaembu, em jogo adiantado da 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Fiquei apenas um dia sem treinar nesta semana (na última quarta-feira) e vinha fazendo um trabalho com meu personal (trainer) numa academia. Na parte física eu me coloco à disposição", disse o jogador.

Ao mesmo tempo, porém, Ramon admite que terá primeiro de brigar para ser titular em uma posição ocupada hoje por Fábio Santos. "Não quero pular ou queimar etapas, quero mostrar que mereço ser titular nos treinos. Espero estar bem preparado para quando surgir a oportunidade, assumir e agarrar", declarou.

Ramon ainda negou que tenha deixado o Vasco por estar insatisfeito com a reserva no clube carioca. "Se tivesse insatisfeito, não viria sabendo que o Fábio é o titular, não estava infeliz (no Vasco). Se ficar satisfeito com reserva não viria para cá. Minha vida agora é o Corinthians. O que falaram é tudo mentira. Chego com a motivação lá em cima, brigando, sei que o Fábio está muito bem, mas chego para buscar meu espaço", reforçou.

Ramon treinou com os reservas do Corinthians na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, enquanto os titulares que atuaram contra o Atlético-GO, no último domingo, em Goiânia, participaram de uma atividade regenerativa na academia do local. Para poder estar em condições de ficar à disposição para o duelo contra o Inter, Ramon ainda precisa ter a sua documentação regularizada junto à CBF.