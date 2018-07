Lateral Fabiana vai defender a equipe feminina do Barcelona

Em meio aos preparativos para a nova temporada, o Barcelona anunciou a contratação da brasileira Fabiana, lateral-direita de 27 anos. A atleta estava no Corinthians, onde foi vice-campeã brasileira neste ano. "Estou muito feliz por estar no Barcelona, para mim o melhor clube do mundo. Espero ganhar muitos títulos aqui", declarou a jogadora ao site oficial do clube catalão, que deve perder um de seus astros no masculino, o atacante Neymar.

A brasileira é o quinto reforço da equipe para a próxima temporada, que já o clube contratou Élise Bussaglia, Natasa Andonova, Toni Duggan e Lieke Martens. No time espanhol, ela encontrará Andressa Alves, atacante da seleção brasileira que chegou à equipe na última temporada.

Fabiana já disputou 80 partidas pela seleção brasileira, e participou da conquista da medalha de prata na Olimpíada de Pequim, em 2008. Também tem passagens por diversos times do exterior, como Tyresö (Suécia, 2014), Rossiyanka (Rússia, 2011-13), Boston Breakers (EUA, 2009-10) e também tem uma rápida passagem pelo Sporting de Huelva (Espanha, 2007).

Após dominar o cenário doméstico do futebol espanhol por alguns anos, o Barcelona tenta crescer além das fronteiras do país. A equipe foi tetracampeã espanhola consecutiva, entre 2012 e 2015, mas conseguiu chegar à semifinal da Liga dos Campeões feminina pela primeira vez apenas na temporada 2016-17, ao eliminar o Rosengard-SUE, time de Marta. Na semi, porém, foi eliminada pelo Paris Saint-Germain.