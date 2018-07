Lateral Fábio Coentrão pede para sair do Real Madrid

MADRI - O lateral-esquerdo Fábio Coentrão pode estar de saída do Real Madrid. Neste sábado, Carlo Ancelotti, novo técnico do clube espanhol, revelou que o jogador português pediu para ser negociado. De acordo com o treinador italiano, esta foi a razão para deixá-lo fora da lista de relacionados para o jogo deste domingo contra o Bétis, no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, que conta com os brasileiros Marcelo, Casemiro e Kaká.

Fábio Coentrão chegou ao Real Madrid em 2011, contratado junto ao Benfica por 30 milhões de euros, mas nunca conseguiu se consolidar como titular da equipe, até pela concorrência de Marcelo. Agora, porém, o seu destino está indefinido e poderá ser selado nos próximos dias.

Se Fábio Coentrão parece estar de saída, o Real Madrid ainda não desistiu de se reforçar com o galês Gareth Bale, do Tottenham. Ancelotti garantiu que está satisfeito com o atual elenco do clube espanhol, mas também destacou que "grandes jogadores sempre trazem coisas para a equipe".

Na véspera da estreia no Campeonato Espanhol, Ancelotti também prometeu que um Real Madrid será visto em campo. O treinador destacou que pretende deixar de lado o estilo de contra-ataque, adotado pelo antecessor José Mourinho, e apostar no controle da posse de bola.