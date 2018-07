Lateral Fábio é novamente emprestado pelo Manchester

MANCHESTER - Mesmo com o Manchester United em má fase, o lateral Fábio não vinha ganhando chances sequer de ficar no banco de reservas ao lado de David Moyes. Por conta disso, o jogador, que pode atuar pelos dois lados do campo e é irmão gêmeo de Rafael, titular absoluto na direita, foi emprestado nesta segunda-feira para o Cardiff City, time do País de Gales mas que joga a primeira divisão do Campeonato Inglês.

"Estamos muito satisfeitos com o Fábio, porque ele tem sido um grande trabalhador. Seu irmão está fazendo um grande trabalho aqui também. Nós lhe desejamos sorte. Ele tinha ou duas opções, mas no fim sétimos que não podaríamos levá-lo para muitos jogos. Eu disse aos jogadores que, se eles sentissem que não estavam jogando o bastante, deveriam falar comigo" comentou o técnico do Manchester.

Na temporada passada, Fábio, que está com 23 anos, já havia sido emprestado para o Queens Park Rangers, onde também não conseguiu se firmar como titular. O brasileiro recebeu a chance de enfrentar o Swansea, no começo do mês, mas foi expulso quatro minutos depois de entrar em campo e prejudicou o United, que foi eliminado pelos galeses com um gol aos 45 do segundo tempo, quando tinha um jogador a menos.

Além de Fábio, o Manchester também enviou para o Cardiff o atacante Wilfried Zaha, que nasceu na Costa do Marfim mas defende a seleção sub-21 da Inglaterra. O jogador de 21 anos só faz quatro jogos na temporada. Ele foi comprado em maio, junto ao Crystal Palace, por mais de 10 milhões de euros.