Lateral Filipe Luis quer título em sua primeira final Liga dos Campeões

LISBOA - Há pelo menos sete anos como titular na Europa, disputando pela nona vez o Campeonato Espanhol, Filipe Luis só nesta temporada teve a chance de jogar a Liga dos Campeões. E logo na primeira participação está na final da principal competição interclubes do mundo diante do arquirrival do Atlético de Madrid, o Real.

No Vicente Calderón desde 2010, o lateral brasileiro venceu a Liga Europa (2012), a Supercopa da Europa (2012), a Copa do Rei (2013) e a Supercopa da Espanha (2013). Este ano, faturou o Campeonato Espanhol. "Tivemos a oportunidade de disputar várias finais com o Atlético. Somos privilegiados. Vivemos partida a partida e queremos resolver esta de sábado da melhor maneira", comentou Filipe.

O jogador sabe, porém, que nenhuma outra final se compara à que será jogada neste sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa. "É muito difícil ganhar o Real Madrid. Temos que esquecer do passado e pensar só na vitória no sábado. Vamos com muita luta, pois sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Nossa equipe já fez história e tem um corpo técnico campeão", completou ele.