Lateral Gabriel comemora boa fase do Grêmio

Esse foi o segundo gol marcado por Gabriel com a camisa do Grêmio desde que chegou ao time, no fim de agosto. O lateral-direito disputou 13 partidas pelo clube, com oito vitórias, quatro empates e uma derrota. "Estou atravessando uma ótima fase e espero manter a regularidade", contou.

Com o empate de 3 a 3 com o Vasco, o time gaúcho não perde há sete jogos no Brasileirão. Sobre a retrospectiva, Gabriel disse que "isso mostra não só a evolução da equipe, mas o comprometimento de todo o grupo. O time é solidário e isso tem feito a diferença em campo".