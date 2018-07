Lateral Gabriel ganha chance no Botafogo com lesão de Lucas

RIO - O lateral-direito Gabriel ganhará a sua primeira oportunidade como titular do Botafogo neste domingo, na estreia da equipe no Campeonato Carioca, contra o Duque de Caxias, às 19h30, no Engenhão. O jovem, de 19 anos, foi o escolhido pelo técnico Oswaldo de Oliveira para substituir Lucas, que está com dores musculares e não treinou pelo quinto dia seguido.

Assim, Gabriel será uma das novidades do Botafogo no primeiro jogo do time em 2013. As outras são o zagueiro Bolívar e o atacante Henrique, recém-contratados. O Botafogo vai entrar em campo com a seguinte formação: Jefferson; Gilberto, Bolívar, Antônio Carlos e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos, Renato, Fellype Gabriel, Andrezinho e Lodeiro; Henrique.

Neste sábado, Gabriel disse que vai realizar um dos seus sonhos ao ser titular neste domingo."Desde que cheguei ao profissional, sonhava com isso. Estou muito feliz e confiante no meu potencial. Fico feliz pelo professor Oswaldo ter confiado em mim. Vou encarar com total responsabilidade, mas tranquilo para mostrar meu futebol", afirmou.

O jogador quer aproveitar a oportunidade para começar a conquistar seu espaço no Botafogo. "O treino é a base para mostrar nos jogos. Procuro me dedicar e mostrar meu melhor para que o treinador possa me usar nas partidas. Vou jogar como sempre joguei. Quem me acompanha sabe do que sou capaz e do meu potencial. As pessoas vão poder ver dentro de campo", disse.