Lateral Gabriel treina, mas ainda é dúvida no Grêmio

Gabriel desfalcou a equipe no empate com o Santos por conta de uma contratura muscular na coxa direita. Na véspera da partida, o lateral chegou a fazer um teste, mas não foi aprovado. Se ele for vetado novamente, Edilson seguirá no time titular.

Os demais jogadores fizeram um treino técnico nesta terça no gramado suplementar do Olímpico, sob o comando de Renato Gaúcho. Sem Jonas e Rafael Marques, suspensos, o treinador vai optar por Diego ou Júnior Viçosa no ataque, e Ozéia ou Neuton, na zaga. Mário Fernandes corre por fora e tem chance de voltar à defesa do Grêmio.