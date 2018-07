Lateral Gilberto aprova esquema 3-6-1 adotado pelo Vasco: 'Mais liberdade'

O técnico Milton Mendes tem utilizado esta intertemporada para realizar uma série de testes no Vasco. Entre eles, o treinador já indicou que iniciará o Campeonato Brasileiro com a equipe atuando no esquema 3-6-1, pouco utilizado no País, mas aprovado pelo lateral-direito Gilberto nesta terça-feira.

"Eu me sinto bem à vontade. Nesse esquema, tenho mais liberdade, mas minha função defensiva continua, pois tenho que voltar para marcar. Se a gente usar esse esquema, o lateral não pode largar totalmente a parte defensiva. Tem que voltar para ajudar. Mas como ala tem que ter mais responsabilidade de atacar, pois não temos aquele ponta que faz essa função, então tem que chegar para definir as jogadas e, se possível, fazer gol", declarou, em coletiva.

O Vasco vem tendo este tempo para testar novas formações por causa das quedas precoces nas duas competições que disputava no primeiro semestre: o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Mas se as eliminações custaram caro ao clube, Gilberto considerou que o maior tempo de preparação para o Brasileirão pode fazer o time surpreender na competição.

"Se só tem o Brasileiro, vamos focar totalmente nele e fazer o máximo para conseguir o melhor resultado possível. Os torcedores acreditam bastante na nossa equipe, ganhamos esse tempo bom para treinar. Estamos trabalhando forte para chegar bem no Brasileirão", afirmou o lateral.

Para dar sequência a esta preparação, o Vasco volta aos treinos na quarta-feira, quando trabalhará em tempo integral. A próxima partida da equipe está marcada somente para o próximo dia 14, quando viaja para encarar o Palmeiras na estreia do Brasileirão.