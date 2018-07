Lateral Giovanni admite pressão interna por resultados no Fluminense O Fluminense sofreu para se classificar à segunda fase do Campeonato Carioca. No domingo, voltou a passar sufoco para arrancar um ponto no clássico contra o Botafogo. O momento do clube não é bom e causa preocupação para o Fla-Flu do próximo domingo à tarde, no Pacaembu, em São Paulo.