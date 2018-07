Lateral Javier Manquillo fratura vértebra e desfalca Atlético de Madrid

MADRI - Depois de se chocar com Cristiano Ronaldo nos minutos finais do primeiro tempo do clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Javier Manquillo segue internado em um hospital da capital espanhola. Segundo boletim médico divulgado nesta tarde, ele teve uma lesão na vértebra C7.

No lance, o jogador caiu de costas, com a cabeça virada para trás. Ele precisou ser retirado de maca e foi substituído no intervalo, seguindo direto para um hospital. Após permanecer em observação durante toda a noite, ele foi submetido a exames nesta quarta, que apontaram uma fratura da vértebra C7 (a última cervical), sem deslocamento.

Ele deve permanecer em observação até esta quinta-feira. Quando receber alta, terá que ficar de quatro a seis semanas com um colarinho rígido no pescoço. A expectativa é que ele não volte a campo antes de abril. Sem Manquillo, o Atlético levou 2 a 0 do rival, resultado que classificou o Real à final da Copa do Rei.