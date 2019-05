Lateral João Lucas tem situação regularizada e fica apto a estrear pelo Flamengo

João Lucas poderá fazer sua estreia pelo Flamengo, sábado, diante do Fortaleza, no Engenhão, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O novo lateral-direito está com sua situação regularizada e pode fazer sua estreia. Seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira à noite.

O atleta, de 21 anos, que treina no Ninho do Urubu desde o último dia 11, vai disputar posição com Pará e Rodinei. O jogador se destacou pelo Bangu no Campeonato Carioca, com sua força no apoio ao ataque, e levou o Flamengo a comprar 60% dos direitos econômicos do atleta, que assinou contrato até o fim de 2021.

Apesar das críticas dos torcedores dirigidas ao técnico Abel Braga, a torcida do Flamengo não se omite nos grandes momentos do time. O jogo de volta com o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, só será disputado no dia 4 de junho, mas 42 mil ingressos já foram vendidos. A carga total é de cerca de 60 mil bilhetes. Em Itaquera, o time carioca venceu por 1 a 0 e só precisa de um empate para passar de fase.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o décimo colocado, com dez pontos ganhos, seis atrás do líder Palmeiras. Em seis jogos, o time da Gávea ganhou três vezes, empatou uma e perdeu em outras duas oportunidades.