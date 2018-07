Lateral Jordi Alba sofre lesão muscular e se torna dúvida no Barcelona

BARCELONA - O Barcelona tem muito a comemorar com a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, na última terça-feira, que encaminhou a classificação do time para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, mas deixou a Inglaterra com uma baixa, pois o lateral-esquerdo Jordi Alba sofreu uma lesão muscular.

O clube catalão explicou que a contusão de Alba foi na parte posterior da coxa direita e coloca em dúvida a sua participação no próximo jogo da equipe - o Barcelona vai enfrentar no próximo sábado a Real Sociedad, fora de casa, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

A lesão de Alba causa mais preocupação ao Barcelona, pois, nesta temporada, antes da parada de fim de ano, o lateral-esquerdo ficou aproximadamente dois meses afastado dos gramados em virtude de uma outra contusão.

Na última terça-feira, Alba participou normalmente do triunfo do Barcelona e não foi substituído durante o duelo em Manchester. Agora, porém, ele poderá desfalcar o time em seus próximos compromissos.