Jorge deve estrear pelo Santos contra o Atlético-GO, nesta quinta

O lateral-esquerdo Jorge deverá fazer a sua estreia no time do Santos, nesta quinta-feira, diante do Atlético Goianiense, em Goiânia, às 19h15, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico argentino Jorge Sampaoli deve escalar uma equipe mista por causa do segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, nesta segunda.

Sétimo reforço confirmado pelo Santos para esta temporada, o ex-flamenguista Jorge está sem disputar uma partida oficial desde 11 de novembro, quando defendeu o Porto em duelo contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões da Europa. Pertencente ao Monaco, ele vinha atuando por empréstimo pelo time português e, com o mesmo tipo de acordo, assinou contrato para defender a equipe paulista até o final deste ano.

Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Jean Mota e Derlis González devem ser poupados por Sampaoli, que mais uma vez fechou o treino desta quarta-feira pela manhã no CT Rei Pelé, em Santos. Uma escalação provável é a seguinte: Everson; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge; Yuri, Jean Lucas e Cueva; Soteldo (Arthur Gomes), Copete e Eduardo Sasha.

O Santos viaja para Goiânia nesta quarta-feira à tarde, com chegada prevista para o início da noite. A delegação santista só retorna a Santos na tarde de sexta, após realizar um treino regenerativo na capital goiana.