Júlio César elogia base do Vasco: 'Estão se adaptando bem'

Após ser rebaixado para a Série B no fim do ano passado, o Vasco evitou grandes contratações e deu atenção total à promoção de jovens jogadores. Ciente desta opção, o técnico Jorginho vem dando espaço aos garotos, como fez no jogo passado, ao promover as estreias de Caio Monteiro e Evander no time profissional.

"Eu fico feliz por ver os garotos realizando um sonho. Já tive a idade deles e sei o que significa chegar ao profissional, ainda mais numa equipe como o Vasco. Essa troca entre mais velhos e jovens é muito importante. Eles estão se adaptando muito. Acredito que darão muitas alegrias ao torcedor", avaliou o experiente Júlio César.

O jogador de 33 anos acredita que o Vasco fez a aposta certa ao privilegiar sua base. "Muita se fala sobre onde o futebol brasileiro tem que melhorar, que as equipes precisam manter um time base, continuar com o treinador. Hoje em dia, o Vasco é um exemplo disso. A diretoria está fazendo o correto, pois apesar de tudo que aconteceu no fim do Brasileiro, o time rendeu e segue rendendo", comentou.

Vivendo boa fase, o Vasco foi um dos melhores times da primeira fase do Estadual. Invicto, teve seis vitórias e dois empates em oito partidas. "Esse começo de Campeonato Carioca foi excelente, mas precisamos manter o nível na Taça Guanabara. Temos que manter a humildade e respeitar o adversário. Hoje o futebol está nivelado, se você não correr, acaba tropeçando", alertou.

Nesta segunda fase da competição, o Vasco entrará em campo no domingo para enfrentar o Bangu, em São Januário. Dentro do Grupo C, que reúne os melhores da primeira fase, o time de Jorginho disputa a Taça Guanabara.