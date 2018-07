Lateral Juninho poderá trocar o Palmeiras pelo Vasco

SÃO PAULO - O Vasco pode acertar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo Juninho, do Palmeiras. O time carioca já entrou em contato com o clube paulista e admitiu o interesse na aquisição do jogador por empréstimo de um ano.

O Palmeiras admite que recebeu o contato do Vasco, mas nega que tenha havido uma proposta oficial. Entretanto, o clube garante que aceita liberar o jogador, embora o técnico Gilson Kleina queria sua permanência, já que para a posição ele conta apenas com Marcelo Oliveira, este um volante que vem atuando improvisado no setor, e Fernandinho, que se recupera de lesão e deve voltar ao time apenas daqui um mês.

Juninho também manifestou a vontade em defender o clube carioca, já que, desde a chegada de Marcelo Oliveira, ele perdeu espaço. O lateral tem contrato com o Palmeiras até 2014 e, após a ida de Fernando Prass para o Palmeiras, o time carioca mostrou interesse no jogador e também em Maikon Leite, mas a lesão do atacante fez com que o mesmo diminuísse.

A saída de Juninho faria parte também de um acordo verbal selado entre Vasco e Palmeiras quando o goleiro Fernando Prass deixou o time carioca alegando falta de pagamento dos salários. O Vasco aceitou a saída do atleta sem brigar na Justiça para mantê-lo, mas em troca recebeu do Palmeiras a promessa de que receberia algum jogador por empréstimo por um período de até um ano.