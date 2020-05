Lateral Leonardo Gomes é submetido a cirurgia no joelho direito

O lateral-direito Leonardo Gomes, do Grêmio, foi submetido a uma cirurgia, nesta quinta-feira, no joelho direito para correção de uma fratura patelar. Segundo o departamento médico do clube gaúcho, o procedimento foi "muito bem-sucedido".

O jogador, de 23 anos, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito em setembro do ano passado e também passou por uma cirurgia, é esperado na segunda-feira no centro de treinamento do clube para iniciar a fisioterapia.

Após três dias de trabalhos físicos, concentrando na força e resistência, o elenco do Grêmio voltou a trabalhar com bola nesta quinta-feira. No turno da manhã, o grupo dos goleiros (A) treinou com os grupos B e C, dos jogadores de linha. Orientada pelo auxiliar Alexandre Mendes, a atividade foi de conclusões a gol, além de atividades físicas específicas.

No gramado, os goleiros Brenno e Vanderlei defenderam cada um, uma meta - dispostas lado a lado em uma das linhas de fundo. Já os atletas de linha se dividiram em dois pequenos grupos de três, um atacando pelo lado esquerdo e outro pelo direito, mantendo uma distância segura.

Para chegar à entrada da grande área e arrematar, o jogador devia superar obstáculos montados pela preparação física - com bolas e pequenas barreiras. Depois de passar pelo circuito, o atleta concluía duas vezes, uma com cada pé.

Entre a sessão realizada pelo Grupo B e o início do treino do Grupo C, a equipe de apoio higienizou todos os materiais utilizados. À tarde, os grupos D, E e F fazem a mesma atividade, acompanhados dos goleiros Paulo Victor e Julio César.