Lateral Lucas critica atuação do Palmeiras: 'Falta personalidade'

O lateral-direito Lucas voltou a criticar a atuação do Palmeiras. Neste sábado, após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, o jogador lembrou que para o time sair da metade de baixo da tabela do Brasileirão será necessário mais personalidade e evolução técnica e tática.

"Precisamos tentar algo mais, tocar essa bola no chão. O Palmeiras é muito grande e precisa ter mais personalidade para vencer essas partidas", comentou em entrevista ao canal SporTV. A partida marcou a estreia do técnico Marcelo Oliveira no cargo. O atual bicampeão brasileiro não conseguiu fazer a equipe ter o domínio do jogo na Arena Grêmio.

Antes da chegada do comandante, o lateral havia sido contundente ao avisar que não importas quem seria o substituto de Oswaldo Oliveira, o principal era o time se comportar de forma diferente. "Pode trazer o Pep Guardiola, se não mudar a postura. Tem que reagir e mudar", disse na ocasião.

No jogo contra o Grêmio, o gol de Maicon no começo do segundo tempo definiu o placar. O Palmeiras teve poucas chances de gol e demonstrou problemas de criatividade. "A gente precisa melhorar em alguns aspectos e precisava ter um pouco mais de posse de bola", lamentou. Com o resultado, a equipe fechou a noite de sábado na 15ª posição.