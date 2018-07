Lateral Luís Felipe pode ganhar chance no Palmeiras

Com uma série de desfalques no Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari pode dar uma oportunidade ao jovem lateral-direito Luís Felipe, de 19 anos, para enfrentar o Corinthians no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Titular da posição, Vítor está se recuperando de uma lesão na coxa direita. E o volante Márcio Araujo, que tem atuado na lateral, está suspenso para o clássico. Assim, Luís Felipe foi convocado nesta semana para treinar com a equipe profissional - estava no time B, após ser um dos destaques do Palmeiras na Copa São Paulo deste ano.

Para a partida de quarta-feira contra o Universitário Sucre, pela Copa Sul-Americana, Márcio Araujo deve ser o lateral. Felipão, no entanto, não poderá contar com Valdivia, que tem uma lesão na coxa esquerda. Com dores no tornozelo esquerdo, o zagueiro Maurício Ramos ainda será reavaliado.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras avança à próxima fase da Sul-Americana com um simples empate, em Barueri, contra o time boliviano.