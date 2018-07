Lateral Maicon é desligado da delegação brasileira em Miami

O lateral-direito Maicon foi desligado da delegação brasileira que está concentrada em Miami, nos Estados Unidos. A informação foi transmitida pelo coordenador de seleções Gilmar Rinaldi, no início da tarde deste domingo, 7, no hotel em que a equipe está concentrada.

O lateral Fabinho, que está no Monaco, da França, já está a caminho de Miami para se incorporar à delegação e substituir o jogador. "Agrademos os serviços prestados pelo Maicon à seleção brasileira, mas informamos que ele está desligado da delegação brasileira", afirmou Gilmar.

O coordenador da seleção informou que não explicaria as razões do desligamento nem permitiria indagações dos jornalistas sobre o fato. Também pediu que os jogadores convocados para a entrevista coletiva deste domingo não comentassem o desligamento do lateral.

Maicon era um dos remanescentes do grupo que defendeu a seleção na Copa do Mundo. Foi titular na vitória contra a Colômbia, por 1 a 0, na sexta-feira, em Miami, e teve boa atuação.

CONVOCAÇÃO SURPRESA

Após jogar as duas primeira partidas da seleção sub-20 em Doha, no Catar, Fabinho se preparava atuar contra o Líbano, nesta segunda-feira. Porém, os planos do jogador mudaram após a ligação do coordenador técnico da CBF. "O Gilmar me ligou e falou para eu arrumar minhas coisas e embarcar para Nova York. Eu estava convocado para a seleção principal. Estou muito feliz. Eu não esperava", contou o lateral, por meio de sua assessoria de imprensa.

Com apenas 20 anos, Fabinho terá a sua primeira oportunidade de atuar pela seleção brasileira principal. O lateral-direito, com passagem pelas categorias de base do Fluminense, ganhou notoriedade no ano passado, quando se tornou titular do Mônaco, ajudando o time do principado a ficar com o vice-campeonato francês.