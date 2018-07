Lateral Maicon se reapresenta na Itália e já treina com a Roma

O lateral Maicon, cortado por indisciplina da delegação brasileira que está nos Estados Unidos, já se reapresentou à Roma, clube que defende. Ele explicou sua versão sobre o desligamento à comissão técnica e treinou normalmente na tarde desta terça-feira na Itália. O retorno do lateral foi confirmado pelo departamento de comunicação do clube italiano.

O brasileiro regressou por volta das 8 horas da manhã (horário de Brasília), mas não conversou com a imprensa. Ele deve se pronunciar apenas na quinta-feira, em uma entrevista coletiva. Maicon dificilmente será punido pelo clube italiano e deve reforçar o grupo nas próximas partidas da Liga dos Campeões, Copa da Itália e Campeonato Italiano. No sábado, a equipe vai encarar o Empoli pelo Campeonato Italiano e, na próxima quarta-feira, enfrentará o CSKA Moscou pela Liga dos Campeões.

O motivo do desligamento de Maicon da delegação da seleção brasileira em Miami foi o descumprimento do horário previsto para reapresentação depois da folga de sábado. O jogador só se reapresentou na manhã de domingo na concentração em Miami, com quase 12 horas de atraso em relação ao horário determinado pelo técnico Dunga - o horário correto era 20 horas.

Como a CBF não se pronunciou oficialmente sobre as razões do corte e utilizou apenas a explicação "indisciplina", vários rumores surgiram nas redes sociais. Um deles fazia menção a um suposto relacionamento homossexual entre Maicon e Elias, o que causou constrangimento e revolta do jogador corintiano, que promoveu acionar judicialmente os autores dos boates. O site "Olé do Brasil", responsável pela veiculação do texto, retirou-o do ar e pediu desculpas ao jogador e ao seu pai, Eliseu Trindade.