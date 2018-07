Lateral marfinense Aurier troca o Paris Saint-Germain pelo Tottenham

No último dia da janela de transferências do futebol europeu, o Tottenham deu mais uma demonstração de que reforçar a defesa era o seu foco nesse momento ao oficializar a contratação do lateral-direito marfinense Serge Aurier, que estava no Paris Saint-Germain.

Houve, porém, dificuldades para que a negociação fosse sacramentada envolvendo a liberação do visto de trabalho de Aurier. Isso aconteceu porque no ano passado o lateral-direito foi condenado a dois meses de prisão após ter resistido a ser detido depois de se envolver em uma confusão em uma boate de Paris.

Aurier apelou contra a pena e não chegou a ser preso. Porém, ele chegou a ficar fora de uma partida do PSG em Londres, pela Liga dos Campeões da Europa, contra o Arsenal, porque a sua entrada no país foi recusada em razão do problema judicial.

O lateral, de 24 anos, disputou 57 partidas do Campeonato Francês pelo PSG, com dois gols marcados, após chegar ao clube em 2014, depois de passagem pelo Toulouse, time que defendeu após iniciar a sua carreira no Lens. Ele conquistou dois títulos franceses, três da Copa da França e outros três da Copa da Liga Francesa. O lateral também é presença constante na seleção da Costa do Marfim, tendo disputado 40 jogos e sido convocado para a Copa do Mundo de 2014.

A contratação de Aurier pelo Tottenham ajuda o clube a repor a perda do lateral-direito Kyle Walker, vendido ao Manchester City nesta janela de transferências. Antes dele, todos os outros reforços que chegaram ao clube também foram para o sistema defensivo: o zagueiro colombiano Davinson Sánchez (ex-Ajax), o zagueiro argentino Juan Foyth (ex-Estudiantes) e o goleiro argentino Paulo Gazzaniga (ex-Southampton).