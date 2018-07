Lateral Nei, do Inter, é oferecido para defender o Flu O diretor de futebol do Fluminense, Rodrigo Caetano, revelou nesta sexta-feira que o lateral-direito Nei, do Internacional, foi oferecido ao clube como possível reforço para a próxima temporada. Um dos pedidos do técnico Abel Braga é um bom nome para a posição. "Nós fomos procurados pelo empresário, que também trabalha com outros jogadores. Tivemos uma reunião e, entre muitas prospecções, nomes e consultas, ele falou da situação do Nei. Mas por enquanto não passou disso", disse.