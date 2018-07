Lateral Victor Ferraz ofusca quarteto na vitória do Santos

O quarteto ofensivo formado por Ricardo Oliveira, Geuvânio, Gabriel e Lucas Lima ficou devendo, e o lateral-direito Victor Ferraz foi o destaque da vitória do Santos sobre o Vasco, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Com um belo gol de falta no início do segundo tempo, o lateral garantiu a vitória depois de o time ter desperdiçado pelo menos cinco chances claras de gol na etapa inicial. Com o segundo triunfo seguido, a equipe se distancia da zona do rebaixamento e já projeta uma disputa no meio da tabela do Campeonato Brasileiro.

Com o gol, o lateral acabou com um jejum na equipe santista. O último gol de falta havia sido marcado em janeiro de 2014, quando Cícero marcou contra o Ituano. Ou seja, o Santos ficou mais de um ano e meio sem fazer um bola de bola parada. "Fiquei sabendo disso agora. Foi um prêmio para a repetição. Fiquei treinando muito nos últimos dias e a repetição leva à perfeição", disse o lateral após a vitória na Vila Belmiro.

Com avanços constantes e cruzamentos efetivos, o lateral foi o melhor da partida. Seu gol diminuiu a frustração pelos gols perdidos pelos atacantes, principalmente no primeiro tempo. Na etapa final, Ricardo Oliveira perdeu uma cobrança de pênalti, defendido por Martin Silva. "Criamos muito, mas pecamos nas finalizações", resumiu o meia Lucas Lima.