Lateral Patric cobra regularidade no Atlético-MG A vitória diante do América-MG, no último domingo, fez com que o Atlético-MG respirasse um pouco na tabela do Campeonato Brasileiro. Fora da zona de rebaixamento, a equipe aliviou a crise pela qual vinha passando, mas os jogadores admitem que uma derrota diante do Santos, neste sábado, na Vila Belmiro, pode retomar o clima pesado que vinha rondando o clube. Por isso, o pedido é por regularidade nas próximas rodadas do torneio nacional.