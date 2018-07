Lateral Ramon se diz ansioso por voltar a atuar no Vasco

A última vez em que o jogador esteve em campo foi há dois meses, no duelo diante do Botafogo, quando sentiu uma lesão na coxa esquerda. "Eu quero voltar logo, sei que estou em débito com a torcida. E preciso voltar para ganhar ritmo de jogo e começar a próxima temporada muito bem", declarou Ramon.

No total, foram quatro lesões do lateral-esquerdo durante o ano, o que fez com que ele atuasse em apenas sete partidas no Brasileiro. Em 2010, foram 15 ao total. Até por isso, o próprio jogador se diz em dívida com os torcedores vascaínos.

A ideia para este domingo é que Ramon tenha a possibilidade de ganhar ritmo de jogo, já visando a próxima temporada. Desinteressado, o Vasco não tem mais ambições no campeonato, enquanto o Corinthians briga pelo título com o Fluminense, rival do clube carioca, e o Cruzeiro.