Lateral Riquelme, promessa do Vasco aos 16 anos, assina 1º contrato profissional

Riquelme é o novo reforço do Vasco. Trata-se do lateral-esquerdo, de 16 anos, que assinou nesta quarta-feira o seu primeiro contrato profissional. Nas categorias de base do clube desde 2012, quando tinha 10 anos, o atleta firmou vínculo até outubro de 2021.

"Estou muito feliz por assinar o meu primeiro contrato profissional com o Vasco. Cheguei aqui em 2012 e hoje já estou com 16 anos. É uma felicidade imensa. Agradeço ao clube e também a minha família pelo apoio e por tudo que vem acontecendo na minha vida", disse Riquelme.

O jogador revelou os seus principais objetivos na carreira. "Meu sonho é chegar ao profissional do Vasco um dia e dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Tenho metas e meu objetivo é conquistar todas elas e ser ainda mais feliz aqui".

Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo defenderá o time sub-17 no duelo diante do Vitória, às 19 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria.

Já o time principal do Vasco joga pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 19 horas, diante do Sport, no Recife. A equipe carioca está em 14.º lugar na tabela de classificação com 34 pontos, três a mais que o Ceará, primeiro dentro da zona de rebaixamento.