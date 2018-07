Lateral Vítor se diz pronto para estrear pelo Cruzeiro

"Eu vinha treinando normalmente, não tenho nenhum problema clínico, agora é acabar logo esse período de exames e começar no campo", declarou o jogador, que aproveitou para elogiar a estrutura cruzeirense.

"Realmente a estrutura é fantástica. Todos os jogadores com os quais eu já joguei e que passaram pelo Cruzeiro sempre falavam da estrutura que o clube tem e é coisa de primeiro mundo mesmo. Os testes que estou fazendo estão todos ok, já estou ansioso para começar a treinar junto com o pessoal", reforçou, em declaração publicada nesta quarta pelo site oficial do Cruzeiro.

Por ter sido contratado após o término do prazo do prazo para as inscrições no Campeonato Mineiro, Vítor poderá atuar apenas na fase final da Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Com o bom desempenho nos testes, o jogador já foi liberado para treinar com o resto do elenco.

"Hoje (quarta) aqui no CARE (Centro Avançado de Reabilitação Esportiva), na parte de fisioterapia, o Vitor realizou os testes de perimetria, goniometria e dinamômetro isocinético. Em todos os testes não teve nenhum problema, o atleta está pronto para treinar. Não houve nenhum déficit no teste isocinético, que pudesse o impedir, ele está em totais condições de treinar", analisou o fisioterapeuta do clube, João Salomão.