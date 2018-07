Lateral Wellington Silva é reintegrado e treina no Fluminense

O Fluminense retomou a sua rotina de atividades nas Laranjeiras na manhã desta quarta-feira, após excursionar pelos Estados Unidos, onde disputou dois amistosos e foi batido em ambos pelos alemães Colônia e Bayer Leverkusen. E a novidade do treinamento foi a presença de Wellington Silva.

O lateral-direito atuou por empréstimo no Internacional em 2014, mas agora deverá ser aproveitado pelo técnico Cristóvão Borges no Fluminense, ainda mais após o time perder Bruno, que foi titular na temporada passada e acertou a sua transferência para o São Paulo. Na excursão, o treinador utilizou Renato e Igor Julião na posição.

Contratado em 2013 após se destacar no rival Flamengo, Wellington Silva não conseguiu se firmar no Fluminense, até por ter sofrido com lesões. Agora, porém, ele foi reintegrado ao elenco depois de ficar da viagem aos Estados Unidos.

Com Wellington Silva, os jogadores do Fluminense se exercitaram na academia do clube e no gramado nesta manhã. Depois, Cristóvão comandou um trabalho técnico de troca de passes e movimentação em espaço reduzido.

Se Wellington Silva participou da atividade, o trabalho não contou com a presença do volante Jean, com uma gastroenterite. Ainda nesta quinta-feira, às 16h30, o Fluminense volta a treinar nas Laranjeiras.