Laurent Blanc deixa o comando da seleção francesa

A FFF disse que não será feito nenhum outro comentário antes de uma coletiva de imprensa, que está marcada para esta terça-feira. O favorito para substituir Blanc é Didier Deschamps, ex-capitão da seleção francesa, que está de saída do comando do Olympique de Marselha após enfrentar dificuldades na temporada 2011/2012 do futebol europeu.

Blanc assumiu o cargo de técnico da seleção francesa em julho de 2010, após o vexame da equipe da na Copa do Mundo da África do Sul, que incluiu até uma greve dos jogadores. Ele substituiu Raymond Domenech e levou a França às quartas de final da Eurocopa neste mês, quando foi derrotado pela atual campeã Espanha por 2 a 0.