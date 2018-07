Lauro desiste da Lusa e fecha contrato com o Bragantino

O Bragantino tem um novo goleiro para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o time de Bragança Paulista assegurou a contratação do goleiro Lauro, que já defendeu grandes clubes do país, como Internacional, Portuguesa e Ponte Preta.

Lauro tinha contrato com o Internacional até o dia 31 de dezembro de 2014. Ele, portanto, ficou livre no mercado e abriu brechas para negociações de outros clubes. Aproveitando a oportunidade, o Bragantino negociou direto com o jogador e terá um novo goleiro para a disputa do Paulistão. Ele chegou a apalavrar contrato com a Portuguesa, mas ao final o acordo não foi firmado.

O goleiro conhece bem o Campeonato Paulista. Defendeu a Ponte Preta entre 2001 e 2005 e também em 2012. Teve também uma breve passagem pelo Sertãozinho, onde disputou apenas 17 jogos, além da Portuguesa, em 2013. Ficou conhecido devido aos dois gols marcados de cabeça, um pela Ponte Preta e outro pela Portuguesa, coincidentemente feitos contra o Flamengo.

A primeira partida do Bragantino no Paulistão será no dia 1.º de fevereiro diante do São Bernardo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O clube está no Grupo 4 junto com Capivariano, Penapolense, Santos e XV de Piracicaba.