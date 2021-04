Lautaro deve ser convocado para a Olimpíada, diz técnico da seleção argentina

O técnico da seleção argentina sub-23, Fernando Batista, conta com um dos principais jogadores da seleção principal para a equipe que irá disputar o torneio de futebol da Olimpíada de Tóquio: Lautaro Martínez. Batista confirmou que deve chamar o atacante da Inter de Milão em entrevista ao canal de televisão TyC Sports.

"Quando chegar a hora, em junho, vamos ver como vai estar a situação de cada um, para ser capaz de tentar escolher da melhor maneira. É difícil, há uma ninhada de meninos que estão em um nível fantástico. Na lista dos 50 jogadores, vou colocar Lautaro Martínez. Hoje, você tem alguns atletas que estão na seleção principal, como Juan Foyth, Exequiel Palacios e Lautaro, que você tem que colocá-los na lista" afirmou Batista.

Lautaro Martínez tem a idade olímpica, que nesta edição dos Jogos é de 24 anos - seria de 23 como nas outras edições, não fosse o adiamento por conta da pandemia de covid-19. De qualquer forma, o atacante argentino tem 23 anos e completa 24 poucos dias após o término da Olimpíada.

O técnico também comentou sobre possíveis dificuldades com os técnicos negando ceder os atletas. Como a Olimpíada não é uma data Fifa, está prevista para acontecer durante a pré-temporada do futebol europeu e as principais seleções já jogarão por Eurocopa ou Copa América no meio do ano, alguns jogadores não devem ser liberados.

"Vivemos com isso o tempo todo. Houve treinadores que saíram, como o Tata (Martino, ex-técnico da seleção principal argentina). Mas você não precisa ficar com raiva, tem que estar preparado para isso. Incomoda mais quando é futebol local. O que eu sempre faço é olhar para frente", concluiu.

Além de Lautaro, é possível que outras estrelas do futebol mundial participem dos jogos. Jogadores como Neymar, Salah e Sergio Ramos já manifestaram a intenção de disputar a medalha de ouro no Japão.