Lavezzi diz que Napoli não pode errar contra o Chelsea Em sua terceira participação na Liga dos Campeões da Europa, o Napoli tem a chance de chegar a uma inédita fase de quartas de final. Para isso, precisa passar pelo Chelsea, nas oitavas. O confronto começa nesta terça-feira, com a primeira partida sendo realizada em Nápoles, no jogo que é considerado "o mais importante da temporada" pelos jogadores do time italiano.