Lavezzi marca 2 e classifica PSG na Liga dos Campeões

Num jogo com seis brasileiros em campo (Betão, Danilo Silva, Dudu, Alex, Maxwell e Nenê), o argentino abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Ibrahimovic lançou, Lavezzi recebeu na área e marcou com um sutil toque de esquerda, encobrindo o goleiro. Ele também depois faria o segundo, aos 7 da segunda etapa, depois de Matuidi aproveitar vacilo da defesa e rolar para ele.

No outro jogo do Grupo A nesta quarta-feira, o Porto recebeu o Dínamo Zagreb, da Croácia, e venceu fácil por 3 a 0, com gols de Lucho González, João Moutinho e Silvestre Varela.

Na próxima rodada, daqui a duas semanas, Porto e PSG jogam o primeiro lugar do grupo em Paris, com a vantagem do empate para os portugueses, que têm 13 pontos, um a mais que os rivais. Já o Dínamo de Kiev, com quatro pontos, tem assegurado o terceiro lugar e a chance de jogar a Liga Europa porque o time de Zagreb não pontuou ainda.